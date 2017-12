Mercato - Real Madrid : Antonio Conte met les choses au point pour Eden Hazard !

Régulièrement annoncé au Real Madrid par le passé, Eden Hazard rêverait bel et bien de rejoindre les Merengue. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le père du joueur de Chelsea : « Ce que je peux affirmer à propos d’Eden, c’est qu’il a refusé une prolongation de contrat pour pouvoir, le cas échéant, donner suite à l’intérêt du Real, où il se verrait bien ». Une sortie incroyable commentée par Antonio Conte, entraineur des Blues.



« Je suis fier d’avoir Eden Hazard dans mon équipe »



« C'est très important de continuer avec ce type de joueur pour ambitionner de remporter de grandes choses. Il est important d'améliorer l'équipe, de la renforcer, et non pas de vendre ses meilleurs joueurs. Je suis fier d’avoir Eden Hazard dans mon équipe et de travailler avec lui. Il peut encore beaucoup s’améliorer et devenir l’un des meilleurs joueurs du monde », a ainsi lancé Antonio Conte en conférence de presse au sujet de l'avenir d'Eden Hazard.



le 10 sport