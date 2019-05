Mercato - Real Madrid : Cette star de Klopp qui évoque l’intérêt de Zidane !

Ce n’est pas une surprise, le Real Madrid va frapper fort sur le mercato estival. Florentino Pérez et Zinedine Zidane multiplient les contacts afin de renforcer l’effectif merengue. Selon toute vraisemblance, la première devrait être Eden Hazard, contre un chèque d’environ 130M€. Le secteur offensif est la priorité des dirigeants madrilènes qui attendent également la signature de Luka Jovic. Une autre piste est également dans les tuyaux : celle menant à Sadio Mané. Le Sénégalais réalise d’excellentes performances à Liverpool et le Real se verrait bien s’attacher ses services. Cependant, Mané ne semble pas vouloir y penser. « Pour moi, le plus important est Liverpool » « L’intérêt du Real Madrid ? C’est toujours un plaisir que ce type d’équipe vous aime, mais je n’oublie pas Liverpool. Le Real est une grande équipe, mais nous avons nous aussi gagné de grandes équipes. Les rumeurs font partie du football, nous devons faire avec. Mais pour moi le plus important est Liverpool et je suis heureux ici. Je me prépare pour l'un des plus gros matchs du club, pour les supporters et les joueurs. Alors, concentrons-nous sur cette rencontre, et gagnons là ! » a déclaré Sadio Mané dans des propos relayés par Goal