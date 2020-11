Mercato - Reims : Boulaye Dia obtient son bon de sortie pour cet hiver

Arrivé en 2018, l’attaquant de Reims, Boulaye Dia, pourrait prochainement quitter le club rémois. Dans une interview accordée à L’Union, le président champenois, Jean-Pierre Caillot, a confirmé ce lundi la possibilité de laisser partir le joueur de 24 ans, au prochain mercato hivernal. L’international sénégalais avait déjà eu plusieurs opportunités de quitter le club lors du précédent mercato mais a décidé de rester quelques mois de plus, refusant deux offres de la part du Lokomotiv Moscou et du Hellas Vérone.



Meilleur buteur de Ligue 1

"Pour différentes raisons, il n'a pas souhaité aller dans ces clubs. On en a discuté encore récemment avec son agent. Il n'est pas parti parce qu'il n'a pas eu le projet qu'il souhaitait et nous la proposition désirée", a confié le président du Stade de Reims, actuellement seizième au classement. Mais Jean-Pierre Caillot estime que le fait que "Boulaye ne soit pas parti ne peut pas être considéré comme un échec". "On ne lui a jamais forcé la main, ce qui explique son épanouissement actuel", ajoute le président de Reims, alors que le joueur est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1 avec huit buts inscrits depuis le début de la saison.



Sous contrat avec le club jusqu’en juin 2022, la question reste donc de savoir si Boulaye Dia partira dès le mois de janvier. Un sujet sur lequel Caillot reste flou: "Je n'en sais rien. S'il reste, j'en serais ravi, s'il a une proposition qui lui convient et nous aussi, je ne pourrais pas m'y opposer, car j'ai donné ma parole..."