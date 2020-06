Mercato: Rennes rejette une offre qatarie pour Mbaye Niang

Mbaye Niang n’a fait l’objet d’aucune discussion ni aucune offre concrète entre l’OM et le Stade Rennais. L’attaquant de 25 ans fait néanmoins l’objet d’un intérêt de clubs anglais et d’une équipe qatarie. Les dirigeants bretons attendent au moins 20 millions d’euros.



Il existe néanmoins des intérêts bien concrets en provenance de l’étranger, avec des clubs anglais et la formation qatarie. En effet, le club qatari d‘Al-Duhail voudrait miser sur le joueur sénégalais et serait même passé à l’action. Selon les informations de Foot Mercato, le club d’Al-Duhail aurait entamé des discussions avec le Stade Rennais et l’entourage du joueur afin d’évoquer un possible transfert. Ces tractations se sont traduites ces dernières heures par une offre avoisinant les 15 millions d’euros. Une proposition poliment déclinée par Rennes qui en réclame au moins 20 pour céder son meilleur buteur.



Propriété du cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, comme le Paris Saint-Germain, Al-Duhail n’a pas abandonné l’idée de recruter l’ancien Caennais. Mais le club devra se frotter à la concurrence venue de l’étranger. Newcastle, West Ham mais aussi Francfort sont également sur les rangs en entamant des démarches plus ou moins concrètes. Sous contrat jusqu’en 2023, si Mbaye Niang rêve toujours de l’Olympique Marseille, il n’est pas fermé à l’idée de rejoindre un club exotique.



