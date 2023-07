Mercato : Seko Fofana rejoint Cristiano Ronaldo à Al Nassr

Capitaine et taulier du RC Lens, Seko Fofana s’offre un nouveau challenge à 28 ans. Le milieu de terrain ivoirien rejoint officiellement Al Nassr où il retrouvera un certain Cristiano Ronaldo.





Si un départ n’était pas forcément envisagé cet été, le natif de Paris a finalement cédé aux sirènes saoudiennes. Une opération qui devrait rapporter un peu moins de 30 millions d’euros au club artésien, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.



« Après trois saisons de haute volée à défendre, sans relâche, les couleurs sang et or, conclues par une qualification en Ligue des Champions, Seko Fofana donne une nouvelle direction à sa carrière en rejoignant Cristiano Ronaldo au sein du club saoudien Al-Nassr FC », précise le communiqué du club pour officialiser la nouvelle.



Athlétique, puissant et réputé pour sa combativité, Seko Fofana, qui avait récemment prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec les Sang et Or, va donc pouvoir exporter ses qualités en dehors des frontières du Vieux Continent.



Une véritable perte pour les supporters lensois qui auraient, sans doute, espéré pouvoir compter sur le talent de leur capitaine sur la scène européenne. Un défi, cependant, difficilement refusable pour l’intéressé qui verra son salaire exploser en terres saoudiennes.