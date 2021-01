Mercato: West Ham prêt à mettre 35 millions d'euros sur la table pour enrôler Ismaila Sarr

Déjà dans le viseur de West Ham lors du dernier mercato estival, Ismaila Sarr réapparait sur la longue liste des joueurs convoités par les Hammers pour pallier le départ de Sébastien Haller.



Selon les informations de The Sun, David Moyes, qui souhaite un attaquant supplémentaire après le départ de Haller, aimerait le profil de l’ailier de Watford.



L’ancien entraîneur de Manchester United apprécierait l’idée d’associer Antonio Valencia avec le polyvalent joueur sénégalais.



Le club de la banlieue de Londres serait prêt à débourser 35 millions d’euros pour récupérer le jeune joueur de 22 ans qui évolue en Championship cette saison.



Toujours selon le média britannique, le joueur qui a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives en 18 matches cette saison, espérerait des offres de Liverpool et Manchester United.



Depuis le départ acté du coté de l’Ajax Amsterdam de l’Ivoirien Sébastien Haller, West Ham multiple les pistes pour son remplaçant.



En plus d’Ismaila Sarr, les Hammers ont sondé les Clubs des joueurs comme les Sénégalais Abdallah Sima (Slavia Prague), Boulaye Dia (Stade de Reims), mais aussi les Français Olivier Giroud (Chelsea) et Moussa Dembélé (Lyon).



Ce dernier en partance de l’Atlético Madrid semble fermer la porte à David Moyes. Le dossier d’Ismaila Sarr reste ouvert …



