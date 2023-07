Mercato : accord entre Sadio Mané et Al Nassr

Après seulement une saison, 38 matches officiels et 12 buts avec le Bayern Munich, Sadio Mané devrait quitter le champion d'Allemagne et s'engager à Al Nassr.



The Athletic a dévoilé cette piste, et, selon nos informations, le Sénégalais a accepté de rejoindre le club où évolue Cristiano Ronaldo, Seko Fofana et Marcelo Brozovic. Le transfert n'est pas encore conclu entièrement mais le joueur a donné son accord sur le principe.



Son passage en Allemagne n'aura pas été une réussite, après six saisons et une Ligue des champions à Liverpool (2018-2019). Le Bayern n'a rien fait pour le retenir, pressé de se délester de son salaire.



Un euphémisme, si l'on se réfère aux propos récents de Thomas Tuchel le concernant : « Sa première saison au Bayern a été loin d'être satisfaisante. Jusque-là, il n'a pas du tout répondu aux attentes. À son poste d'ailier gauche, la concurrence est énorme [...]. Pour Sadio, ce sera compliqué dans les prochains mois. »



Avec L'Equipe