Mercato : accord entre toutes les parties pour le transfert de Sadio Mané à Al Nassr

On se rapproche du dénouement dans le dossier Sadio Mané à Al Nassr, alors que les négociations n’ont jamais cessé dans cette opération. Sadio Mané devrait finalement rejoindre la Saudi Pro League. Selon les informations données par Taggatsn, un accord est trouvé entre toutes les parties.



Le Bayern et le club Saoudien doivent maintenant trouver un terrain d'entente sur les modalités de paiement.



Le champion d’Afrique va passer sa visite médicale en fin de semaine, à Dubaï. Il ne reste plus que quelques détails à régler et l’officialisation du transfert.