Mercato : accord trouvé entre Onana et Manchester United

Dossier prioritaire du côté de Manchester United, l’arrivée d’André Onana en provenance de l’Inter Milan est toute proche. Après avoir trouvé un accord avec le portier camerounais, les Red Devils ont bouclé l’affaire avec le club italien.





Les négociations entre Manchester United et Inter Milan pour l’arrivée de André Onana prennent enfin la tournure souhaitée par les différentes parties. Avec une première proposition à 45 millions et une deuxième de 50 millions d’euros se rapprochant des 60 millions d’euros réclamés par les Nerazzuri.



Manchester United a vite affirmé son envie de récupérer le joueur passé par le FC Barcelone. Les positions ont continué de se rapprocher au point d’arriver à une entente ce dimanche soir, rapporte Footmercato.



Officialisation prévue cette semaine



À en croire les dernières indiscrétions de Sky Sport Italia, l’offre a été légèrement revue à la hausse puisque des bonus ont été ajoutés au 50 millions d’euros du transfert. Le joueur de son côté va signer un contrat de 5 années, soit jusqu’en juin 2028. Son départ en direction de Manchester aura lieu entre mardi et jeudi prochain tandis que l’officialisation aura lieu dans la foulée.



De son côté, l’Inter Milan qui va récupérer un joli chèque est lancé sur la signature de deux éléments puisqu’une offre légèrement inférieure à 6 millions d’euros va arriver du côté du Bayern Munich pour Yann Sommer.



Les Italiens essayeront aussi d’arracher Anatoliy Trubin au Shakhtar Donetsk. Si le joueur est d’accord, les Lombards devraient présenter une offre de 10 millions d’euros, plus des bonus, pour le portier ukrainien.