Mercato: l’AC Milan prépare une belle offre pour Bernardo Sylva, Beckham négocie avec Messi

Manchester City: un joli chèque de l'AC Milan pour Bernardo Silva

Candidat au départ lors du mercato estival, Bernardo Silva cherche un nouveau défi. Un temps annoncé du côté de l'Atlético ou même de Tottenham via un échange, le Portugais pourrait finalement rejoindre la Serie A.

Selon les informations du Daily Star, le milieu offensif de Manchester City pourrait rapidement faire l'objet d'une offre d'environ 52 millions d'euros en provenance de l'AC Milan. Un joli montant qui permettrait aux Cityzens de faire le plein de liquidités dans le but de financer le potentiel recrutement de Harry Kane.



Beckham négocie avec Messi pour une venue à Miami après le PSG

Dirigeant de l'Inter Miami, David Beckham serait déjà en discussions avec Lionel Messi pour qu'il rejoigne son club après son passage au Paris Saint-Germain, d'après le Mirror. L'Anglais aurait directement contacté le sextuple Ballon d'Or pour planifier sa venue dans deux ans, puisque son contrat le lie au PSG jusqu'en 2023.



PSG: Draxler ne signera pas à Leverkusen

Un temps annoncé du côté du Bayer Leverkusen, Julian Draxler ne devrait pas rejoindre le club de Bundesliga lors du mercato estival. Interrogé par la chaîne allemand Sky Sport, Rudi Voller, le directeur sportif du club allemand, a nié tout intérêt pour le milieu offensif du PSG.



"Il ne viendra pas, a assuré le directeur sportif du Bayer après la victoire contre Monchengladbach. Il n'était pas non plus une cible pour nous."



