Mercato: les terribles conséquences du Brexit pour les clubs Premier League

L'accord est tombé ! Pas pour un nouveau transfert faramineux outre-Manche, mais pour le Brexit. Une décision qui aura des conséquences majeures pour les habitants du pays, mais aussi pour le football anglais, notamment au sujet des transferts de jeunes joueurs. Le quotidien AS fait le point et dévoile les soucis auxquels seront confrontés les écuries du championnat britannique.



Les joueurs de l'Union Européenne par exemple devront obtenir des points, qui seront distribués en fonction du nombre de sélections disputées, de leur pays d'origine ou du niveau auquel ils évoluaient avant. Ils devraient ensuite être validés auprès du fameux Governing Body Endorsement, l'autorisation pour travailler en territoire britannique. Concrètement, ceci ne devrait rien changer pour les grandes stars, et les clubs anglais pourront continuer d'enrôler des joueurs confirmés.



Les transferts de jeunes, c'est terminé

Pour les jeunes joueurs en revanche, ou les joueurs avec un profil moins coté, ça risque de se compliquer sérieusement. Le journal cite notamment les cas Cesc Fabregas et Paul Pogba, respectivement partis à Arsenal et Manchester United à l'âge de 16 ans, qui ne pourront plus se reproduire. L'Angleterre ne bénéficiera plus de cette règle permettant le déplacement de jeunes joueurs européens dans l'Union Européenne. Les entraîneurs étrangers auront également plus de complications pour trouver des places chez nos voisins anglais, même si, comme pour les joueurs, ils auront la possibilité de faire une sorte d'appel.



Le média précise que les clubs - Manchester City en tête de liste - pourront tout de même contourner cette nouvelle règlementation et profiter de leurs clubs satellites pour recruter des jeunes mineurs et/ou leur faire prendre de l'expérience au plus haut niveau afin de pouvoir remplir les critères nécessaires pour jouer en Premier League. Autant dire que les transferts de joueurs évoluant dans des clubs moyens de Ligue 1 vers l'Angleterre à coups de gros chèques, c'est terminé...