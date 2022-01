Mermoz Sacré-Cœur : forte affluence au centre de vote de Soham Wardini et de Barthélémy Dias

Dans la commune Mermoz Sacré cœur, le centre de vote de l’Ecole Mass Massaer Niane 1 a ouvert à 8H45. Ce centre où doivent voter Barthélémy Dias et Soham El Wardini compte 5 559 inscrits, 09 bureaux de vote et 10 listes de coalitions, partis, mouvements.



Les mandataires des différentes coalitions, partis et mouvements sont présents dans les différents bureaux de vote. Le vote a démarré à 8h45 mn. Forte affluence au niveau du centre de vote. Les personnes âgées et jeunes sont venus en masse pour accomplir leur devoir citoyen.



Le maire sortant de la commune, Barthélémy Dias et la maire sortante de la ville de Dakar, Soham El Wardini vont voter au niveau du centre (Mass Massaer Niane 1). Il y a une forte présence policière à l'intérieur et aux alentours du centre de vote.