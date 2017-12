Message de Noël : Monseigneur Benjamin Ndiaye appelle à « travailler pour une jeunesse épanouissante »

« Le sort cruel de migrants africains en Lybie, dont certains sont même vendus et réduits en esclaves » témoigne « d’un mal-être de notre jeunesse et d’une désespérance réelle, qui sont liés à la précarité et à la pauvreté ». D’où cet appel de Monseigneur Benjamin Ndiaye à l’endroit des pouvoirs publics, des familles, des guides religieux, des politiques, des jeunes eux-mêmes, tous les hommes à différentes échelles de la vie sociale à « travailler pour une jeunesse épanouissante ».



« Les faits témoignent d’un mal-être de notre jeunesse et d’une désespérance réelle, qui sont liés à la précarité et à la pauvreté. Ils nous renvoient aussi à nos propres responsabilités et nous interpellent, nous tous, à différents niveaux que sont les pouvoirs publics, les familles, les guides religieux, les militants des partis politiques, les jeunes eux-mêmes », a-t-il déclaré.



Et, selon ces propres termes, « en Jésus fait homme, Dieu a pris le chemin des hommes. Il s’est fait proche. Il s’est fait migrant, pour établir sa demeure parmi nous. Les pérégrinations du Patriarche Jacob et la venue de Jésus parmi les hommes peuvent faire penser aux migrants d’aujourd’hui ».



L’Archevêque de Dakar n’a pas manqué de prier pour « la sérénité, la paix, la joie dans la communion avec Dieu… ».