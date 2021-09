Messi victime d'une grosse frayeur avec l'Argentine face au Venezuela

Ils sont entrés la tête haute, déterminés mais détendus comme jamais, portant fièrement le maillot argentin frappé du nouvel écusson de champions d'Amérique. Au stade Olympique de Caracas, au Venezuela, les joueurs de l'Albiceleste emmenés par leur capitaine Lionel Messi, n'ont pas manqué ce rendez-vous (3-1) comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022.



Lors d'une soirée qui marquait le retour du public avec une jauge de 30 % dans les stades sud-américains, les regards étaient surtout tournés vers le nouveau Parisien, dont tout le sous-continent avait suivi les premiers pas à Paris. Arrivés à Caracas au beau milieu de la nuit dans son jet privé, où il avait pris soin d'embarquer Di Maria et Paredes, la Pulga et ses nouveaux coéquipiers avaient été les derniers à rejoindre le rassemblement.



Resté de longues minutes au sol



L'Argentin de 34 ans, titulaire comme pressenti, a offert une énorme frayeur à ses supporters. À la 27e minute, Adrian Martinez est venu s'essuyer les crampons sur le tibia gauche de l'ancien Barcelonais. L'arbitre a immédiatement sorti le carton rouge après avoir eu recours au VAR.