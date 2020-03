Mesures préventives au Conseil des ministres de ce mercredi : une distance de 1,5 mètre entre Macky et ses ministres

L’ombre du coronavirus a plané la réunion du président de la République et de ses ministres tenue ce mercredi 18 mars 2020. Des mesures inhabituelles ont été prises suite aux consignes de préventions données par le ministère de la Santé pour lutter contre la pandémie qui a fait à ce jour 29 cas confirmés au Sénégal.



Le protocole mis en place au Palais a obligé tout le monde à se conformer aux mesures de prévention. Le Conseil des ministres qui se tenait d’habitude à la salle Bruno Diatta, a été délogé. Il a eu lieu à la salle des Banquets, plus grande. Ce, pour instaurer une distance d’1,5 mètre entre le chef de l’Etat et ses ministres.



Mieux, tous les membres du gouvernement ont été soumis à une prise de température par thermo-flash, avant leur entrée dans la salle.



Les quatre ministres, Samba Diobène Ka, Mansour Faye, Moussa Baldé, Abdou Karim Sall, qui étaient confinés après leur retour d’Europe, sont revenus à la tâche ce matin. Sourire aux lèvres, ils ont pris part ce mercredi à la réunion au Palais de la République, informe des sources de la Rfm.