Météo : 37°C annoncés à l’intérieur du pays

Le temps restera globalement stable sur l’ensemble du territoire entre ce 20 novembre à 12 h et le 21 novembre à la même heure, avec un contraste marqué entre un ciel dégagé sur la majeure partie du pays et des passages nuageux concentrés au Nord. Selon les prévisions météorologiques, des éclaircies alterneront avec des bandes nuageuses sur la zone nord et le centre-nord, tandis que les régions du centre, de l’est et du sud conserveront un ensoleillement continu. Durant la nuit, une couverture nuageuse plus dense est attendue sur le littoral nord, annonçant un temps légèrement plus frais au petit matin.



Cette stabilité apparente n’empêche pas la chaleur de s’imposer, notamment à l’intérieur du pays. Les températures maximales atteindront environ 37 °C dans les régions du Centre, de l’Est et du Nord, confirmant une tendance chaude bien installée depuis plusieurs jours. Les zones côtières bénéficieront d’un climat moins éprouvant, atténué par l’influence maritime. La nuit offrira néanmoins un léger répit, avec une fraîcheur perceptible au Nord-Ouest, en particulier avant l’aube.



Les vents souffleront du secteur Est à Nord-Est, avec une intensité évaluée comme faible à modérée, sans risque de perturbation notable. Les services météorologiques appellent cependant les populations à maintenir une vigilance simple face à la chaleur persistante, en particulier pendant la période critique qui s’étend de 12 h à 16 h.