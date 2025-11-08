Météo : Des pluies et orages attendus au Sud et des nuages sur l’ensemble du territoire

La Direction de la météorologie nationale annonce un temps instable sur plusieurs régions du Sénégal ce samedi 8 novembre 2025, avec des prévisions valables jusqu’au dimanche 9 novembre à 12h.





Selon les prévisions, des orages accompagnés de pluies modérées à fortes toucheront principalement les régions du Sud. Ces précipitations pourraient s’étendre vers Fatick, Kaolack, Tambacounda, Bakel et Kaffrine, où des épisodes pluvieux isolés ne sont pas à exclure.





Le reste du territoire connaîtra un ciel très nuageux, laissant place par moments à de fines pluies, notamment sur la capitale Dakar et ses environs.



Malgré cette couverture nuageuse, le temps restera globalement clément, avec des températures plus douces et agréables que les jours précédents. Les services météorologiques recommandent toutefois la prudence aux usagers de la route, en particulier dans les zones à forte activité agricole et dans le sud-est du pays, où la visibilité pourrait être réduite.





