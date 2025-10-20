Météo : L’ANACIM annonce un temps nuageux et des risques d’orage au Sud

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit un début de semaine marqué par des conditions nuageuses et une chaleur persistante sur l’ensemble du territoire. Dans son bulletin de ce lundi 20 octobre, elle annonce que “des nuages denses seront observés en début d’après-midi sur Louga, Linguère, Saint-Louis, Podor et Matam”, avec “de fines pluies possibles localement sur la région de Louga”.En fin d’après-midi et dans la soirée, les prévisions indiquent que “des nuages porteurs de pluie intéresseront le Sud (Kédougou, Sédhiou, Kolda et Ziguinchor)avec des possibilités d’extension vers le Centre-sud (Fatick, Kaolack, Kaffrine), Mbour et Tambacounda”. Sur le reste du territoire, y compris Dakar, “le ciel restera globalement nuageux”, précise le bulletin.Malgré la couverture nuageuse, “il fera relativement chaud sur l’ensemble du pays”, avec des températures maximales comprises entre 33°C et 38°C. Les vents seront “momentanément assez forts sur le littoral”, leur direction variant selon les régions.L’ANACIM recommande aux populations de “se mettre à l’ombre, de boire régulièrement de l’eau” et de “limiter les déplacements en cas d’orage”. Elle conseille également d’éviter de s’abriter sous les arbres et de sécuriser les objets exposés au vent.