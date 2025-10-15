Météo Sénégal : chaleur persistante et faibles pluies attendues dans le Sud

Les prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), annoncent que le temps restera globalement stable et légèrement nuageux sur l’ensemble du territoire entre ce mercredi 15 octobre à midi et le jeudi 16 octobre à la même heure.Quelques pluies faibles pourraient toutefois être enregistrées en soirée et dans la nuit sur les régions du Sud, notamment Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Kédougou.La chaleur continuera de dominer à l’intérieur du pays, particulièrement dans les zones nord, centre et est, où les températures maximales oscilleront entre 35°C et 40°C.Les services météorologiques recommandent de boire beaucoup d’eau, d’éviter les sorties aux heures les plus chaudes et d’être attentifs à l’évolution du temps dans les régions sud du pays.