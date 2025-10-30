Météo : chaleur persistante et légères pluies attendues au Sud du pays

Les prochaines 24 heures seront marquées par un temps chaud et stable sur l’ensemble du territoire sénégalais, selon les prévisions publiées pour la période du jeudi 30 octobre à 12h au vendredi 31 octobre à 12h.
Le ciel restera « globalement clair sur la majeure partie du pays », bien que quelques passages nuageux soient attendus dans les zones Sud et Sud-Est, notamment à Kédougou, Kolda et Tambacounda. Des « légères pluies pourraient survenir en soirée dans le Sud-Ouest, touchant particulièrement Ziguinchor, Sédhiou et Cap Skirring. »
Les températures demeurent élevées à l’intérieur du pays, avec des maximales comprises entre « 35°C et 39°C », principalement dans les régions du Nord, du Centre et de l’Est. Sur le reste du territoire, la visibilité restera bonne, favorisant des conditions de déplacement normales.
Les services météorologiques recommandent de « rester bien hydraté » et d’« éviter les longues expositions au soleil en milieu de journée » afin de prévenir les risques liés à la chaleur persistante.
