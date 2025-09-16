Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Météo : possibilité de pluies au Sud et au Centre du pays



Météo : possibilité de pluies au Sud et au Centre du pays
Des pluies faibles à modérées sont possibles ce mardi 16 septembre au Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Ziguinchor) et au Centre (Diourbel, Fatick, Dakar, Kaolack, Thiès, Kaffrine), a annoncé l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

De faibles risques de pluies sont signalés à Louga et Saint-Louis. L’ANACIM informe par ailleurs qu’un temps plus stable est attendu sur la majeure partie du pays dès mercredi matin.
Autres articles

Bacary Badji (stagiaire)

Mardi 16 Septembre 2025 - 17:20


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter