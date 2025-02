Meurtre à Joal : Un guérisseur risque la perpétuité

Le guérisseur guinéen Moussa Kondé encourt la réclusion à perpétuité pour le meurtre présumé de l'une de ses clientes, retrouvée sans vie dans un champ. L'affaire, qui retient l'attention de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour, remonte au 5 août 2017 à Joal (Sud -Est de Dakar à plus de 100km).



Selon Emedia qui donne l’information, ce jour-là, des femmes parties ramasser du bois ont découvert le corps sans vie de N. L. Diop, dissimulé dans un buisson. L'enquête menée par les gendarmes a conduit à l'interpellation du conducteur de la moto "Jakarta" qui avait transporté la victime jusqu'au domicile du guérisseur.



Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que Moussa Kondé était la dernière personne à avoir été vue avec la défunte.



Selon l'accusé, il avait donné rendez-vous à sa cliente dans la brousse pour un bain mystique, mais cette dernière n'aurait pas réglé les 45 000 francs qu'elle lui devait. Elle aurait alors tenté de le séduire en le caressant, ce qui, d'après lui, l'aurait agacé. "Je ne voulais que mon argent. Lorsqu'elle m'a traité d'impuissant, j'ai perdu mon sang-froid et lui ai asséné un coup de bâton. Elle s'est enfuie", a-t-il déclaré, précisant être sous l'emprise de l'alcool au moment des faits.



Le rapport du médecin légiste mentionne un hématome au cuir chevelu ayant entraîné un traumatisme crânien et des hémorragies internes. Privée de soins pendant plusieurs heures, la victime a succombé à ses blessures, rapporte le journal.



Pour le procureur, il ne fait aucun doute que Moussa Kondé est coupable du meurtre de N. L. Diop, d'autant qu'il était la dernière personne en sa compagnie. Il a ainsi requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l'accusé. Le verdict est attendu pour le 21 mars prochain.