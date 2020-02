Meurtre aux Parcelles Assainies: Le motocycliste Mamadou Yéro Ba tué à coups de bâton par un conducteur de pousse-pousse

Un crime odieux a plongé, vendredi dernier, les populations des Parcelles Assainies dans l’émoi et la consternation. Le jeune Mamadou Yero Ba est parti à la fleur de l’âge laissant derrière lui tristesse et désolation. Le nommé Gor Sène lui a ôté la vie suite à une banale dispute dans la circulation. D’après un témoin qui tient un commerce de charbon de bois au parc à ferraille de la Patte d’Oie Builders et qui a assisté à la scène, l’auteur du crime n’est personne d’autre que le nommé Gor Sène. Ce dernier a eu une violente altercation avec la victime.



Après des échanges verbaux houleux entre les deux protagonistes, une bagarre a éclaté qui a causé la mort du jeune conducteur de moto. Le motard s’est retrouvé nez à nez avec le mis en cause qui tenait un pousse-pousse. Aucun d’entre eux ne voulant céder le passage, ils ont échangé des propos très houleux avant que la situation ne dégénère.



C’est sur ces entrefaites que le nommé Gor Sène a pris un bâton avec lequel il a asséné des coups à la victime. Inconscient, le conducteur de moto ne s’est jamais relevé à cause de la violence des coups qu’il a reçus. Il a succombé à ses blessures dans la structure sanitaire où il a été acheminé. Cueilli par les hommes du commissaire Daouda Mbodj, l’assassin a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Pour sa défense, il a soutenu qu’il n’avait pas l’intention d’ôter la vie de son antagoniste mais le fait qu’il l’ait insulté de mère lui a fait perdre la raison. Le meurtrier présumé a été déféré au parquet.



Le Témoin