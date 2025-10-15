Meurtre d'un locataire à Keur Massar : Félix Mboup, président de l'ALLO, condamne fermement cet acte

Félix Mboup, président de l'Association Libre des Locataires du Sénégal (ALLO), a vivement réagi suite au meurtre d’Ibrahima Ka, un locataire poignardé à mort par le fils de son bailleur. Le drame s'est produit le lundi 13 mai 2024 au quartier Darou Misset de (Keur Massar Nord).



Joint au téléphone par PressAfrik, Félix Mboup a fermement condamné cet acte qui confirme, selon lui, la grande vulnérabilité des locataires. « Nous déplorons cette situation catastrophique. Cet événement montre suffisamment que les locataires n’ont pas de droits au Sénégal, qu'ils ne sont pas protégés, qu'ils sont considérés comme des personnes sans valeur et qu'ils souffrent aux mains des agences immobilières et des propriétaires », a-t-il dénoncé.



Le président de l'ALLO a par ailleurs déploré le laxisme des nouvelles autorités face à la problématique récurrente du logement. « C’est regrettable de constater que ce nouveau régime, depuis sa mise en place, n'a même pas daigné réfléchir à la question du loyer », a-t-il regretté.



Il a, en revanche, salué les initiatives du régime précédent : « On peut reprocher beaucoup de choses, comme tout autre, à l'ancien régime, mais il a cherché à apporter des solutions aux problèmes des locataires à deux reprises. Il y a eu deux initiatives, un décret et une loi, qui ont œuvré à une certaine réduction des loyers. »



Félix Mboup a enfin invité l’actuel gouvernement à ouvrir des discussions pour apporter des solutions durables à la crise du logement. Il a conclu en adressant ses condoléances les plus émues à la famille de la victime.