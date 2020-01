Meurtre mystérieux au Lesotho : le Premier ministre Thabane et son ex-épouse étranglée

Le Premier ministre du Lesotho et sa femme sont soupçonnés pour le meurtre sinistre de son ex-épouse, un scénario digne d'un roman policier. Pumza Fihlani tente de percer le mystère depuis la capitale de ce pays d'Afrique australe, Maseru où les gens vaquent normalement à leurs occupations.



En apparence, tout est en ordre, mais les panneaux d'affichage en papier journal plaqués sur les vitrines des magasins et attachés à des lampadaires donnent la première indication que quelque chose ne va pas du tout au Lesotho.



Un titre se lit en caractères gras : "La police traque la première dame", tandis qu'un autre annonce : "Le Premier ministre en difficulté accepte de démissionner."Le premier couple du pays - le Premier ministre Thomas Thabane et son épouse actuelle Maesaiah Thabane - sont recherchés pour être interrogés en relation avec le meurtre en 2017 de l'ex-épouse de M. Thabane, Lipolelo Thabane.



Cette femme de 58 ans, qui vivait séparée de son mari depuis 2012, a été tuée deux jours seulement avant que M. Thabane ne prête serment en tant que Premier ministre.Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle est tombée dans une embuscade, a reçu plusieurs balles à bout portant et est morte sur le bord d'un chemin de terre. Ce meurtre a choqué la nation. À l'époque, M. Thabane l'a décrit comme un "meurtre insensé".