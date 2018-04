Michael Cohen, l'avocat de Donald Trump, invoque le droit à ne pas s'incriminer

L'avocat du président américain Donald Trump, Michael Cohen, a invoqué mercredi son droit à ne pas s'auto-incriminer et à garder le silence dans le cadre du litige qui l'oppose à la star de films pornographiques Stormy Daniels. «Sur les conseils de mon avocat, je plaide le cinquième amendement pour toute la procédure dans ce litige en raison de l'enquête criminelle en cours du FBI et du procureur» de Manhattan le concernant, écrit Michael Cohen dans une déclaration déposée au tribunal supérieur de Los Angeles mercredi.



Dans sa déclaration Michael Cohen a fait valoir qu'il a fait l'objet de perquisitions à son bureau, son domicile et dans sa chambre d'hôtel début avril, au cours desquelles les enquêteurs ont saisi «plusieurs appareils électroniques et documents».