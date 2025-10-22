Microfinance : plus de 6,8 milliards FCFA pour l’inclusion financière au Sénégal

sociale et solidaire (MMESS) a signé, mardi à Dakar, des conventions d’un montant global de plus de 6 milliards FCFA avec plusieurs institutions de microfinance (IMF) partenaires. Cette signature marque le lancement effectif du Pacte pour l’inclusion financière universelle (PACTIFU).





Selon le ministre Alioune Dione, ce pacte « formalise le cadre de collaboration entre le ministère et l’Association professionnelle des institutions de microfinance du Sénégal (APIM-Sénégal) », dans le cadre de la stratégie de finance ciblée adoptée en Conseil des ministres le 18 décembre 2024.



Au total, 18 conventions individuelles ont été signées pour 5,267 milliards FCFA, et six IMF ont reçu des chèques symboliques de 1,559 milliard FCFA, portant le montant global à 6,826 milliards FCFA, indique Aps.



Les financements, a précisé le ministre, « seront orientés en priorité vers les acteurs de l’Économie sociale et solidaire (ESS) », notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage et de la transformation des produits locaux, avec pour objectif de favoriser la substitution aux importations et la création d’emplois durables.



Alioune Dione a invité les bénéficiaires à « développer des produits innovants, accessibles et adaptés », tout en appliquant « les plus hauts standards de gouvernance et de reporting ». Il a insisté sur la nécessité de lier la rentabilité à « la réduction de la pauvreté et à l’autonomisation des femmes et des jeunes ».



Le ministre a enfin souligné que la finance islamique doit devenir « un pilier essentiel du développement national », notamment à travers l’initiative des coopératives productives solidaires (CPS).

