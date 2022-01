Microsoft rachète le géant américain des jeux vidéo Activision-Blizzard pour 69 milliards de dollars

Activision Blizzard, éditeur notamment de « Call of Duty » et de « World of Warcraft », est dans la tourmente depuis plusieurs mois, secoué par une vague d’accusations de harcèlement, de sexisme et de discrimination au sein de l’entreprise.



Microsoft va racheter le géant américain des jeux vidéo, Activision Blizzard, pour 68,7 milliards de dollars, a annoncé Microsoft, mardi 18 janvier. L’action d’Activision s’est envolée de plus de 37 % à Wall Street après cette annonce, dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la Bourse, et a été suspendue.



Jusqu’alors, l’acquisition la plus onéreuse de l’industrie du jeu vidéo était de 12,7 milliards de dollars. Un record établi il y a tout juste quelques jours, quand l’éditeur Take-Two a fait part du rachat du spécialiste du jeu mobile Zynga. Immédiatement après cette annonce, le cours de l’action d’Ubisoft, l’un des principaux concurrents d’Activision, a augmenté de 13 %, le marché semblant s’attendre à ce que Microsoft rachète l’entreprise française.



L’acquisition d’Activision Blizzard est la plus onéreuse réalisée par la firme de Redmond, plus encore que celles de LinkedIn, en 2016 (26,2 milliards de dollars), de Nuance Communications en 2021 (19,7 milliards de dollars) et de Skype en 2011 (8,5 milliards de dollars). Microsoft a cependant connu quelques revers récents dans sa volonté d’élargir son groupe. En avril, la plate-forme de discussion en ligne Discord avait mis fin aux discussions de rachat. Quelques mois plus tôt, en septembre 2020, le groupe avait aussi vu son offre de rachat des activités américaines de TikTok retoquée par son propriétaire, ByteDance.



Microsoft, colosse de l’industrie

« A l’issue de la transaction, Microsoft deviendra la troisième société de jeux vidéo du monde en matière de chiffre d’affaires, derrière Tencent et Sony », a écrit l’entreprise américaine dans un communiqué. Au point de, sans doute, éveiller l’attention des régulateurs antitrust : en 2021 déjà, le rachat du géant du jeu vidéo Zenimax par Microsoft avait été soumis à l’approbation de la commission de sécurité et d’échanges américaine ainsi que de la commission européenne.



Microsoft est devenu, à force d’acquisitions, l’un des acteurs les plus importants de l’industrie du jeu vidéo, faisant preuve d’un appétit vorace dans le secteur. En septembre 2020, Xbox (la division jeux vidéo du groupe) avait donc annoncé le rachat du géant ZeniMax, qui détient notamment le studio Bethesda, connu pour les séries The Elder Scrolls, Fallout, Doom et Dishonored, pour environ 6,4 milliards d’euros. C’était, jusqu’alors, la plus grosse opération de Microsoft dans ce secteur, après les rachats de studios célèbres, comme Mojang (Minecraft), Obsidian (The Outer Worlds), Ninja Theory (Hellblade) ou encore Double Fine (Psychonauts).