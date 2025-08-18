Migration irrégulière : 31 candidats interpellés lors d’une opération à Saly

La Gendarmerie nationale a annoncé l’interpellation de 31 personnes qui s’apprêtaient à quitter le pays par voie clandestine. L’opération a été menée le dimanche 17 août 2025 vers 19 heures à Saly Résidence, dans la commune de Saly, par la Brigade de recherches de Mbour avec l’appui d’un peloton de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI).



Selon les informations de PressAfrik, l’intervention faisait suite à un renseignement signalant un départ imminent. La coordination entre les unités a permis l’arrestation de 31 personnes. Parmi elles figurent 5 Sénégalais, 7 Ivoiriens, 14 Guinéens dont 6 femmes et un enfant de 4 ans, 4 Camerounais et 1 Togolais.



La zone de Mbour, régulièrement identifiée comme point de départ vers l’Europe, reste sous haute surveillance.