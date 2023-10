Migration irrégulière: 391 jeunes sénégalais secourus vivent le calvaire au Maroc

Secourus au large de Dakhla alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Espagne par voie maritime, de jeunes sénégalais vivent le martyr. Retenus dans des centres dans l’attente de leurs rapatriements ces jeunes sont au nombre de 391. Ils disent vivre dans des conditions inhumaines. L'un d'eux, joint au téléphone par Libération, raconte leur calvaire.



« Ce que nous vivons ici est vraiment déplorable. Nous sommes dans des conditions inhumaines. Je pense que les autorités marocaines nous ont lâché, elles ne font plus rien pour nous. Nous-mêmes. Il n'y a que le consul général du Sénégal à Dakhla, Babou Séne qui vient tous les jours ici pour nous donner à manger et à boire », dit-il.



Un autre candidat au voyage explique : « Nous sommes 391 jeunes actuellement dans les centres et ces infrastructures ne sont pas faites pour accueillir des centaines de personnes. C'est vraiment catastrophique ce que nous vivons. Il n’y a pas d’eau, pas de toilettes sinon elles sont bouchées ».



Au-delà des efforts du consul général du Sénégal à Dakhla, Babou Séne, qui selon les jeunes est en train de tout faire pour les mettre à l'aise, ils implorent l'aide du gouvernement du Sénégal afin qu'ils puissent rentrer le plus vite possible au bercail.



«Nous demandons au gouvernement de régler le plus vite la situation afin que nous puissions être rapatriés. Nous sommes fatigués ici et nous ne pouvons plus vivre cette situation indigne d’un être humain », implore un autre jeune.