Migration irrégulière: Mamadou Lamine Diallo dénonce la "distribution illégale" des licences de pêche

Mamadou Lamine Diallo fondateur du Mouvement Tekki a fait des révélations et analyse sur l’actualité politique et économique du Sénégal. Il soutient que la distribution illégale des licences de pêche en est une raison du départ des enfants vers l’Europe. Pour le député, au moins 600 000 personnes travaillent dans la pêche artisanale.



« A l'heure actuelle, tout le monde a peur. Nous interpellons les autorités religieuses et coutumières. Le Sénégal est à la croisée des chemins. Les événements de juin 2021 et mars 2023 la violence qui s'est passée ici nous l'avons tous vu. Donc les autorités doivent se tenir debout. Si aujourd'hui les enfants vont jusqu'à prendre la pirogue, donc dites-vous qu'il y a une raison. Je l'ai toujours dit, il s'agit de la pêche artisanale. Au moins 600 000 personnes y travaillent. Ce qui s'est passé ces dernières années avec le régime de Macky Sall, les licences de pêche qu'ils distribuent n'importe comment. Ils sont allés avec les bateaux Chinois qu'ils appellent des Sénégalais. Alors ceux qui travaillent avec ces bateaux-là, s’ils n’ont pas de poisson, il y aura parmi eux certains qui vont prendre la pirogue », a déclaré Mamadou Lamine Diallo.



Par ailleurs, l'économiste a aussi parlé du système. Selon lui, dans ce système le plus important, c'est le mandat du président de la République. « Le problème, c'est le système. C'est ce système qui empêche les jeunes de trouver de l'emploi. C'est comme si, il y aura un système qui refoule les jeunes. Les retraités, je n'en parle pas. Dans ce système le plus important, c'est le mandat du président de la République. Il y a eu un soulèvement populaire, une pression populaire contre la 3e candidature et Macky Sall a reculé. Il a aussi reculé sous la pression des partenaires financiers et techniques du Sénégal, la France notamment les États-Unis, notamment le système des Nations Unies », dit-il.



Parlant du Chef de l’Etat, Mamadou Lamine Diallo avance : « Macky Sall a cru ces derniers mois pouvoir se réfugier en Russie dernière Poutine, en passant par Marine Le Pen par exemple. En faisant fructifier la traduction diplomatique du Sénégal depuis l'indépendance qui avait ses alliés traditionnels. Le Maroc, l'Arabie Saoudite, la France, les États-Unis. Pourtant, Dieu seul sait comment ces puissances l'ont soutenue en 2012 pour qu'il prenne le pouvoir ici. Attenter l'aventure de Poutine ça n'a pas marché, il est obligé lui-même de renoncer à sa 3e candidature ».



Mamadou Lamine Diallo s’est aussi adressé à la communauté internationale qui nous prête de l'argent dont une partie de la dette est odieuse. C'est-à-dire qui n'a aucun impact sur l'économie du Sénégal et sur ces populations. « C'est comme un vase communicant où ces dettes traversent le Sénégal et finit dans les paradis fiscaux. Et tout cela, le système mondial financier le sait très bien. Ce système a aussi investi dans le pétrole le gaz. La Gouvernance de Macky Sall est aussi une gouvernance familiale. Il y a une forte présence de la famille dans les rouages de l’Etat, dans l’administration et tout cela, complique la gouvernance. Il s’y ajoute un certain nombre de personnalités qu’on a vu sur une photo à côté de Aissata Tall Sall. Elle doit nous expliquer comment ces personnalités se retrouvent dans la délégation du Sénégal au Nations Unies ».