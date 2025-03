Migration irrégulière en Gambie : une pirogue de 200 personnes tombe en panne en pleine mer et fait un mort et 21 blessés

Le 3 mars dernier, le Département de l’immigration de Gambie (GID) a procédé à l’arrestation de plusieurs personnes, dont des Sénégalais, impliquées dans une tentative de migration irrégulière vers l’Europe.



D’après Les Échos, l’opération a eu lieu après qu’un bateau, transportant plus de 200 migrants, soit tombé en panne de moteur en haute mer. L’embarcation, partie de la Gambie, avait fait escale au Sénégal pour embarquer d’autres passagers avant de reprendre la route. Bloqués quatre jours en mer, de nombreux migrants ont souffert de maladies et de blessures. Un cadavre a été retrouvé à bord du bateau, selon les autorités gambiennes. Tandis que 21 d’entre eux ont été pris en charge après leur sauvetage.



Parmi les personnes arrêtées figurent des Gambiens et des Sénégalais, dont M. Diagne, désigné comme l’organisateur principal de cette tentative de migration clandestine. Un autre suspect, L. Diamé, a été interpellé en possession de 74 000 Dalasis (environ 630 000 F CFA). Lors de son interrogatoire, il a révélé des informations cruciales ayant conduit à l’arrestation de A. Jahateh, qui détenait sur lui 1 335 000 F CFA en liquide.



Le GID a également mis la main sur A. Sonko, un marabout accusé d’avoir hébergé 13 migrants avant leur départ. Le 21 mars dernier, 75 migrants ont été interceptés dans un appartement à Yarambamba, en Gambie. D’après l’enquête, ils auraient été logés dans un local loué par A. Diop, un ressortissant sénégalais actuellement en fuite et activement recherché par les autorités.



La composition du groupe arrêté est selon le journal « 63 hommes, 12 femmes et 4 mineurs dont 34 Sénégalais, 35 Guinéens, 4 Gambiens, 2 Bissau-Guinéens 63 hommes, 12 femmes et 4 mineurs. »



Les enquêtes se poursuivent.