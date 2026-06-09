Migration irrégulière : l'Union européenne plaide pour des perspectives locales en faveur de la jeunesse sénégalaise

En marge de l’atelier national d’élaboration de messages stratégiques de lutte contre la migration irrégulière et de promotion des opportunités locales, organisé les 9 et 10 juin à Dakar par le Programme Opérationnel Conjoint II (POC II) « Aar bakkan – Samm yeleff », la cheffe de la Coopération à la délégation de l’Union européenne au Sénégal, Nathalie Brayard, a livré un plaidoyer en faveur d’un changement de regard sur la jeunesse et la migration.



Placée sous le thème « Jeunesse, opportunités et migration : quels messages pour un avenir au Sénégal ? », la rencontre a été l’occasion pour la diplomate européenne de rappeler que derrière chaque chiffre se cachent des vies, des familles et des espoirs.



« La migration irrégulière est souvent abordée sous l’angle des statistiques et des routes migratoires. Pourtant, derrière chaque chiffre se trouvent des histoires individuelles, des familles, des aspirations et des espoirs », a déclaré Nathalie Brayard.



Selon elle, la plupart des jeunes qui envisagent de quitter le Sénégal ne cherchent pas à fuir par désœuvrement, mais aspirent avant tout à des opportunités concrètes : un emploi, une formation, des moyens de construire un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs proches. « Nous devons regarder cette réalité avec lucidité », a-t-elle insisté.



Les dangers de la migration irrégulière ne sont plus à démontrer : naufrages, disparitions, exploitation, violences physiques et morales jalonnent les routes migratoires et rappellent chaque jour le lourd coût humain de ces parcours.



Renforcer les perspectives offertes aux jeunes



Pourtant, malgré ces périls, certains continuent de partir, convaincus que les perspectives qui s’offrent à eux au pays sont insuffisantes. « C’est pourquoi notre responsabilité collective ne consiste pas seulement à les sensibiliser aux risques. Elle consiste aussi à agir sur les causes profondes du phénomène et à renforcer les perspectives offertes aux jeunes », a souligné Nathalie Brayard.



La responsable européenne a salué l’ambition de cette campagne de communication, qui ne se limite pas à une mise en garde contre les dangers de la migration irrégulière. « Elle consiste également à promouvoir une autre narration », a-t-elle dit.



Elle prône une narration fondée sur les opportunités existantes, les réussites locales et les parcours inspirants qui démontrent qu’il est possible de construire son avenir au Sénégal. « Le Sénégal dispose d’atouts considérables : une jeunesse dynamique, créative et entreprenante, des territoires riches en potentiel et une vision ambitieuse portée par le référentiel Sénégal 2050 », a rappelé Nathalie Brayard.



Partout dans le pays, poursuit-elle, des femmes et des hommes innovent, créent des entreprises, développent des activités agricoles modernes ou investissent dans l’économie numérique. « Ces réussites doivent être davantage valorisées, car elles constituent des sources d’inspiration pour les générations futures », a plaidé la cheffe de la Coopération à la délégation de l’Union européenne au Sénégal.



Selon Nathalie Brayard, l’Union européenne partage pleinement cette ambition. « Le partenariat avec le Sénégal repose sur une approche globale associant développement économique, emploi des jeunes, formation professionnelle, entrepreneuriat, inclusion sociale et sécurité ».



L’UE soutient également les efforts des autorités sénégalaises dans la lutte contre les réseaux criminels qui tirent profit de la migration irrégulière et mettent en danger des vies humaines, a-t-elle indiqué.



« La jeunesse est une force à accompagner »



« La jeunesse n’est pas un défi à gérer. Elle est une force à accompagner », a martelé la cheffe de la Coopération. L’objectif commun, selon elle, doit être de permettre à chaque jeune de disposer d’un véritable choix : étudier, entreprendre, travailler et construire son avenir dans son propre pays.



Nathalie Brayard a lancé un message aux jeunes : « Votre avenir ne doit pas être défini par le manque d’opportunités ni par les illusions entretenues par les passeurs. Il doit être construit sur vos talents, vos compétences, votre engagement et votre capacité à transformer vos ambitions en projets concrets ».



« L’Union européenne continuera d’être aux côtés du Sénégal pour soutenir cette ambition, car le plus grand atout de ce pays reste sa jeunesse. Une jeunesse capable de transformer les défis d’aujourd’hui en réussites de demain », a-t-elle conclu.