Migration irrégulière : la marine nationale intercepte une pirogue avec 259 candidats à bord

La marine nationale sénégalaise en coordination avec l’armée de l’air a secouru une pirogue en provenance d’un pays voisin avec à son bord 259 candidats à l’immigration irrégulière, le lundi dernier à 100 km au large de Dakar. L’information a été rendue publique sur la page X de la marine nationale (ancien twitter).
L'information révèle que les migrants ont été débarqués à la base navale Amiral Faye Gassama et ont été mis à la disposition des services compétents.
(1/2) En coordination avec l'Armée de l'Air, la Marine nationale a secouru, le lundi 22 septembre 2025, à 100 km au large de Dakar, une pirogue en provenance d'un pays voisin et transportant 259 candidats à l'émigration irrégulière. pic.twitter.com/bQroiZ2tbx
— Marine nationale sénégalaise (@MarineNation_SN) September 22, 2025
