Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Migration irrégulière : la marine nationale intercepte une pirogue avec 259 candidats à bord



Migration irrégulière : la marine nationale intercepte une pirogue avec 259 candidats à bord
La marine nationale sénégalaise en coordination avec l’armée de l’air a secouru une pirogue en provenance d’un pays voisin avec à son bord 259 candidats à l’immigration irrégulière, le lundi dernier à 100 km au large de Dakar. L’information a été rendue publique sur la page X de la marine nationale (ancien twitter).

L'information révèle que les migrants ont été débarqués à la base navale Amiral Faye Gassama et ont été mis à la disposition des services compétents.
 
Autres articles

Khadiatou Diallo (stagiaire)

Mardi 23 Septembre 2025 - 14:03


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter