Migration irrégulière : les 13 candidats convoyés par le maître coranique sont tous morts

Un drame humain lié à la migration irrégulière vient d'être mis au jour par les forces de l'ordre à Dakar. Ousmane Sylla, un maître coranique de 29 ans résidant à Cambérène II, a été interpellé et placé en garde à vue par le commissariat de l'Unité 15 des Parcelles Assainies. Il est accusé de « trafic de migrants et escroquerie au visa », des charges lourdes de conséquences.



L'arrestation fait suite aux plaintes déposées par quatre présumées victimes. Ces dernières affirment que l'homme leur avait promis un voyage vers l'Australie avec escale en Espagne, leur extorquant au passage des sommes considérables. Deux d'entre elles auraient ainsi payé 2,5 millions de F CFA chacune, et les deux autres un million. Le projet a tourné court à l'aéroport, où il leur a été signifié l'impossibilité d'embarquer, le prétendu organisateur ayant alors disparu.



Interrogé par les enquêteurs, Ousmane Sylla a non seulement reconnu ces faits, mais a également fait une révélation macabre. Il a avoué avoir convoyé, par le passé, 13 autres candidats à l'émigration pour un voyage clandestin par voie maritime. Ce périple fatal, organisé depuis Yoff par un certain Babacar Mbaye pour la somme de 10 millions de F CFA, s'est tragiquement soldé par la mort de toutes ces personnes, qui ont péri en mer.



La perquisition menée à son domicile a confirmé l'ampleur de ses activités criminelles, avec la saisie de 15 passeports appartenant à différentes personnes, dont certaines seraient décédées lors de cette tentative de migration.



Selon les autorités citées par le journal Libération, le nombre de victimes de ce réseau serait bien plus important. L'enquête se poursuit activement pour déterminer l'étendue de ce trafic et le rôle précis de Babacar Mbaye dans l'organisation du voyage maritime qui a coûté la vie aux 13 migrants.