Migration irrégulière : une pirogue interceptée au large de Kafountine avec 25 personnes à bord
Une pirogue transportant vingt-cinq (25) personnes, dont deux (2) enfants et quatre (4) femmes, a été interceptée par la gendarmerie nationale au large de Kafountine, dans le département de Bignona (sud). Les passagers, de nationalités sénégalaise et gambienne, ont été placés en garde à vue dans la nuit du 27 août. « Ils devraient être présentés au procureur dans les prochaines heures », indique la police.
 
Cette opération s’inscrit dans la lutte menée par les autorités contre la migration irrégulière, un phénomène persistant dans le sud du Sénégal malgré les actions de sensibilisation et de répression. Les enquêtes sont en cours pour identifier et arrêter les commanditaires et organisateurs de ce voyage clandestin vers l’Europe.

« Cette nouvelle interception illustre la persistance des départs depuis Kafountine », soulignent les services de sécurité, rappelant que la zone reste un point de départ privilégié des migrants, notamment en provenance du Sénégal et de la Gambie.
Ndeye Fatou Touré

Mercredi 27 Août 2025 - 18:20


