Migration: la Pêche illicite impacte les communautés qui prennent les pirogues, selon HSF

Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon sans frontières, a souligné le lien direct entre la pêche illicite et la migration irrégulière. La pêche artisanale, essentielle pour de nombreuses communautés pêcheurs, subit des pressions insoutenables en raison de la prolifération de la pêche illicite et non réglementée. Selon M. Seye, dans le monde, plus de 800 millions de personnes dépendent de la pêche, et 28 % des captures mondiales proviennent de cette pratique causant la disparition d'écosystèmes et une raréfaction du poisson.



Les conséquences sont désastreuses pour les pêcheurs qui se retrouvent dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins. Confrontés à une insécurité alimentaire grandissante, certains d’entre eux désespérés, emmènent même leurs familles, y compris des enfants, dans des voyages périlleux de migration irrégulière, créant ainsi un problème sociétal complexe. Regardez!

Ndeye Fatou Touré

div id="taboola-below-article-thumbnails">