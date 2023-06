Milan Skriniar quitte Inter pour rejoindre le PSG

Milan Skriniar quitte officiellement les Nerazzurri comme agent libre. Le défenseur international slovaque (58 sélections, 3 buts) va poursuivre sa carrière du côté du Paris Saint-Germain, a annoncé le Fabrizio Romano le journaliste experts des transfert sur Instagram.



En attendant l’officialisation des champions de France en titre, l'Inter Milan a adressé un message de remerciement à son numéro 37.



«Six saisons pleines de victoires et de satisfactions : ici se termine l’aventure de Milan Skriniar avec le maillot de l’Inter. À l’Inter depuis l’été 2017, Skriniar a été l’un des protagonistes de l’extraordinaire parcours de croissance de l’Inter, qui a commencé avec le retour en Ligue des champions en 2018 et couronné par la conquête de cinq trophées au cours des trois dernières saisons. Un Scudetto, deux Coupes d’Italie et deux Supercoupe d’Italie : ce sont les trophées remportés par Skriniar sous le maillot des Nerazzurri, avec lesquels il a récolté un total de 246 apparitions et 11 buts au cours de ses six saisons. À Skriniar vont les salutations et les remerciements de toute la famille Inter», précise ainsi le communiqué du club italien.