Million et demi de parrainages: Aliou Sow s'en prend à Sonko qu'il surnomme de "Barbu Bavard"

L'ancien ministre de la Jeunesse sous Wade, Aliou Sow, s'en est pris au leader du Pastef, Ousmane Sonko, en lui demandant de justifier le million et demi de signatures de parrainages rapporté par ses militants, sur sa page Facebook.



"Qu'il présente à un comité national neutre les preuves de son million et demi de signatures, la répartition géographique et la possibilité de vérification", a proposé Aliou Sow.



Selon lui, ce système de parrainage voulu par le président Macky Sall est un "gros mensonge et de manipulation de l'opposition", exprimant toute sa "désolation face aux annonces faites par les coalitions et autres individualités".



"Avez-vous noté que les parrainages ont déjà dépassé largement le nombre d'inscrits sur le fichier des élections ?", a-t-il posé.