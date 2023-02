Mimi confie "son mandat de député confisqué" à Guy Marius Sagna

Aminata Touré, députée déchue à l'Assemblée nationale, dit confier son "mandat" dont elle a été déchue à Guy Marius Sagna.



"Je confie mon mandat confisqué à Guy qui est toujours à la quête de justice et qui relaie le problème de la société", a soutenu Aminata Touré, présente ce jeudi à la conférence de presse de FRAPP où elle co-animait avec l'activiste Guy Marius Sagna.



Le député de l’opposition Guy Marius Sagna, de son coté a annoncé qu’ils ( avec FRAPP) sont dans l’optique d’organiser une marche.



"Nous lançons un appel à l’unité. Il faut résister et arrêter ces machines qui entravent les droits les plus simples des citoyens", a déclaré l'activiste, député de de la coalition de Yewwi Askan Wi.