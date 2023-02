Mimi interpelle Macky sur les "propos haineux" du président tunisien

Le président Kaïs Saïed a suscité la polémique, mardi, en reprenant à son compte une rhétorique "complotiste et xénophobe" à l'encontre des migrants subsahariens présents en Tunisie. "Un discours haineux" au plus haut sommet de l'État, dénoncé par Aminata Touré. Qui, interpelle le Macky, président sortant de l'Union Africaine et les autres dirigeants africains.



«Qu’attendent les présidents africains pour condamner, avec la dernière énergie, les propos racistes et haineux du président tunisien, Kaïs Saïed, envers les migrants africains ?» S'interroge l’ancienne Première ministre sénégalaise, Aminata Touré, sur le mutisme des chefs d’Etats et de gouvernement africains par rapport aux propos controversés du président tunisien, Kaïs Saïed, envers les migrants subsahariens.



Dans une déclaration, Madame Aminata Touré exprime sa déception face aux «propos racistes et haineux» du président tunisien, interpellant les présidents africains appelés à condamner fermement une telle sortie, notamment celui du Sénégal, Macky Sall qui vient de boucler son mandat à la tête de l’Union Africaine le week-end dernier. «C’est tout simplement scandaleux venant du président d’un pays membre de l’Union africaine ! Le Président Macky Sall est directement interpellé», déplore Mimi Touré à travers un post sur son compte Twitter.