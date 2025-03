Mimi tacle TAS et compte servir une citation directe à Aliou Diouf, un responsable de la République des Valeurs

J’espère que le député Thierno Alassane Sall aura le courage de se départir lui-même de son immunité parlementaire pour faire face à la justice au lieu d’envoyer ses jeunes calomnier d’honnêtes citoyens.



Aminata Touré, plus connue sous Mimi Touré a fait un post sur sa page X pour fustiger l’attitude du député Thierno Alassane Sall et les responsables de son parti politique la République des Valeurs (Réewum Ngor).« J'espère que le député Thierno Alassane Sall aura le courage de se départir lui-même de son immunité parlementaire pour faire face à la justice au lieu d'envoyer ses jeunes calomnier d'honnêtes citoyens », a lancé Mimi.L’ancienne ministre de Macky Sall a par la même occasion annoncé une plainte contre un des responsables de Thierno Alassane Sall. « Une citation directe sera servie dès demain à Aliou Diouf responsable de son parti. En 10 ans du régime de Macky Sall je n'ai détourné un centime du dernier public ni acquis d'un mètre carré de foncier. La haine et la jalousie comme seul fonds de commerce ne sauraient tromper les Sénégalais », a fustigé Aminata Touré.