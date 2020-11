Ministère de la Santé: le Projet du budget arrêté à plus de 216 milliards FCFA

Le projet de budget 2021 du ministère de la Santé et de l’Action sociale est arrêté à 216 580 694 455 F CFA en crédits de payement et 807 309 552 132 F CFA en autorisation d’engagement.



Le projet soumis au vote des députés ce dimanche 29 novembre en séance plénière est réparti en programme de pilotage, coordination et gestion administrative. Il y a aussi le programme de service de santé et le programme de service de santé de référence, et de la protection sociale.



Pour l’exercice 2021 les crédit dudit programme sont arrêtés à 59 791 600 626 F CFA en crédits de paiement et 92 510 344 719 F CFA en autorisations d’engagement.



Pour les crédits du programme de santé de base, ils sont arrêtés à 91 233 722 331 F CFA en crédit de paiement et 499 536 772 151 F CFA en autorisations d’engagement.



Les crédits du programme Santé de référence pour l’exercice 2021, sont fixés à 62 482 433 440 F CFA en crédits de paiement et 211 517 994 674 F CFA en autorisations d’engagement.



Les crédits du programme Protection sociale sont arrêtés à 3 072 938 058 FCFA en crédits de paiement et 3 744 440 588 F CFA en autorisations d’engagement.



Revenant sur la hausse des crédits alloués au budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le ministre a noté qu'elle dépasse 13% par rapport au budget précédent.