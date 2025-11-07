Ministère des Infrastructures : Déthié Fall annonce de nouvelles conditions pour l'attribution des marchés de l'État

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a annoncé de nouvelles conditions pour l'attribution des marchés de l'État dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP). Désormais, toute entreprise, sénégalaise ou étrangère, souhaitant travailler avec le ministère doit obligatoirement disposer du certificat d'homologation délivré par le Laboratoire national de référence (Lnr BTP).



Cette décision, qui suit les directives du président Bassirou Diomaye Faye, a été annoncée à l'occasion de la remise des premiers certificats d'homologation à des industriels producteurs d'armatures pour béton armé. Cette cérémonie a consacré les premiers acteurs du secteur à obtenir cette reconnaissance officielle, en conformité avec le référentiel d'homologation en vigueur.



Selon le Dr Laurent Sina, Directeur général du Lnr BTP, cette politique vise à "poser une pierre pour la construction du Sénégal de demain". L'objectif est de garantir que les infrastructures soient bâties avec des matériaux de qualité, assurant ainsi sécurité, fierté nationale et progrès pour les générations futures.



Le Dr Sina a également rappelé que la création du Comité d'homologation des matériaux et produits marque une étape décisive dans la régulation du secteur des BTP. La mission de ce comité est de veiller à l'application des procédures d'homologation.



Pour assoir sa légitimité et son expertise, ce comité est composé de membres issus des ministères techniques, d'organisations professionnelles, d'associations de consommateurs et d'institutions de normalisation.