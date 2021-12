Mino Raiola confirme le probable départ d'Erling Haaland l'été prochain

Suite et fin de la longue interview accordée par le célèbre agent de joueur en Allemagne. Plutôt évasif sur le futur de son poulain dans la première partie de l'entretien, L'Italo-Hollandais a confié que le Norvégien avait de grandes chances de plier bagage l'été prochain.



Serial buteur du Borussia Dortmund, Erling Haaland (21 ans) a déjà inscrit 11 buts en 8 matches de Bundesliga cette saison. Depuis qu’il a rejoint les Marsupiaux durant l’hiver 2020, le Norvégien tourne tout simplement à une moyenne d’un but par match en championnat (51 réalisations en autant de rencontres). Et le cyborg scandinave pleut beaucoup. Aujourd’hui, le BVB semble d’ailleurs impuissant et tout porte à croire qu’Haaland pliera bagage.



D’ailleurs, dans la deuxième partie de l’interview qu’il a accordée à SPORT1, Mino Raiola, qui évoquait surtout ses relations compliquées avec la directeur du Borussia, s’est montré bien plus précis au sujet de l’avenir de son protégé.



«Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été»

« Le Bayern Munich, le Real Madrid, Barcelone, Manchester City : ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller. City a remporté le championnat cinq fois ces dernières années, bien plus que United. Lorsque nous avons déménagé à Dortmund, nous savions tous que cette étape viendrait », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.



« Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été. Nous verrons. (…) C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui cherche de nouveaux challenges. Et bien sûr, c'est aussi une question d'alternative. Vous ne changez que lorsque vous avez une meilleure alternative. » Le message est passé.