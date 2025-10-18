Mise en accusation de Macky Sall : Hamidou Anne dénonce une « farce politique » et une « voie sans issue »

Dans un entretien accordé à L’Observateur, Hamidou Anne s’est exprimé sur la volonté du camp de Pastef de poursuivre l’ancien président Macky Sall devant la Haute Cour de justice pour « haute trahison ». Le Coordinateur national de la Cellule analyses et prospectives de l’Alliance pour la République (APR) estime qu’il s’agit d’une démarche inutile, sans fondement juridique ni intérêt politique.





« Juridiquement, c'est une voie sans issue et une perte de temps pour une Assemblée nationale dont l'urgence serait de voter des lois réformatrices et de contrôler rigoureusement l'action de l'Exécutif. Politiquement, c'est une farce de mauvais goût et un insupportable refrain d'oisifs errants dépourvus de hauteur morale et de boussole républicaine », a déclaré Hamidou Anne.



Selon lui, entreprendre cette voie serait une « faute morale préjudiciable au prestige du Sénégal et attentatoire à sa glorieuse histoire politique héritée de nos Pères fondateurs ».



Il a également dénoncé ce qu’il qualifie de « traque politique » menée par le régime actuel contre les anciens dirigeants de l’ère Macky Sall.



« Le sport favori du Pastef depuis le 2 avril 2024 tient en trois mots : « Accuser Macky Sall. C'est non seulement ridicule et puéril, mais surtout décevant dans un pays qui était sur une excellente trajectoire, mais qui désormais est dans une totale inertie », a fustigé l’analyste politique.



M. Anne souligne cependant que « l’économie est en berne, les investissements stagnent, la jeunesse continue de se ruer dans des embarcations de fortune pour fuir le pays, les prix de l'électricité flambent et les taxes grèvent les maigres ressources des travailleurs et des ménages. A nos frontières, l'hydre du terrorisme menace. »



Pour Hamidou Anne, la politique devrait « retrouver sa dignité et son sens de l’intérêt général », loin des « méthodes outrancières et stériles » qui n’apportent, selon lui, aucune amélioration à la vie quotidienne des Sénégalais.