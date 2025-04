Mise en accusation de Macky Sall pour haute trahison : " Guy Marius Sagna cherche le buzz" (Abdou Mbow)

Le rôle crucial de la Haute Cour de justice a été mis en lumière par le député Abdou Mbow lors de son passage dans l'émission "Face au jury" sur PressAfrikTV HD, dimanche 20 avril. Élu magistrat de cette institution exceptionnelle, l'opposant a tenu à préciser les contours de sa mission : « Mes collègues députés m'ont fait confiance et ont voté pour que je devienne magistrat au sein de la haute cour de justice. J'ai prêté serment en jurant de garder secret les délibérations et que je resterais impartial. »

Alors que cinq anciens ministres de Macky Sall sont visés dans l'affaire du Fonds Force Covid-19 pour prévarication présumée, le magistrat parlementaire a expliqué la procédure : « Si l'Assemblée reçoit les dossiers, le président convoque la commission des lois et c'est cette commission qui présentera l'affaire en plénière. » Tout en rappelant sa totale indépendance : « Si on arrive à ce niveau, je ferais ce que mon intime conviction me dictera. »

La Haute Cour de justice, seule compétente pour juger les membres du gouvernement pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, se trouve ainsi au cœur de l'actualité judiciaire.



Abdou Mbow a cependant tempéré les ardeurs concernant la possible mise en accusation de l'ancien président Macky Sall pour haute trahison, qualifiant cette initiative de recherche de « buzz ».« Guy Marius Sagna cherche le buzz. On ne doit pas jouer avec les institutions de la République », a-t-il lancé.

Le député-magistrat a apporté un éclairage juridique précis : « La haute trahison n'est même pas définie ni dans la Constitution, ni dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. » Il a cité les rares cas reconnus internationalement notamment aux Etats-Unis, à la Grande Bretagne, au Benin où "La haute trahison est définie dans deux situations : atteinte à la sécurité de l'État ou collusion avec l'ennemi en temps de guerre".

Par son analyse mesurée et son rappel constant à la rigueur procédurale, Abdou Mbow a souligné le caractère exceptionnel de la Haute Cour de justice, tout en mettant en garde contre toute instrumentalisation politique des institutions républicaines.



"Au Sénégal, on parle de déficit budgétaire et de dettes, si ce sont ces deux choses qui sont à l’origine de la mise en accusation de Macky Sall pour haute trahison, celui qui dirige ce pays actuellement (Bassirou Diomaye Faye) doit donc être envoyé à la guillotine (machine utilisée en France pour l'application officielle de la peine de mort par décapitation). Car, en 8 mois d’exercice, le régime de Diomaye a emprunté 4500 milliards de F Cfa)", a-t-il conclu.