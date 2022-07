Mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption: l'Ofnac signe 7 protocoles d'accord

L’atelier de Saly, organisé les 2,3 et 4 décembre 2021 par l’OFNAC, la quasi-totalité (15/16) des OSC présentes avaient conjointement signé la Déclaration dite de Saly dans laquelle elles s’engageaient à participer activement à la mise en œuvre de la SNLCC. Il a par la suite, été proposé de poursuivre la collaboration à travers la signature de protocoles d’accord entre l’OFNAC et chacune des OSC prise séparément. Pour matérialiser ce projet de collaboration, sept (07) Organisations (Article 19, CONGAD, Enda ECOPOP, ENDA DIAPOL, Forum Citoyen, Forum du Justiciable, Partners West Africa Sénégal) ont signé un accord avec l’OFNAC.



La présidente de l’OFNAC a souligné que le rôle des OSC dans la lutte contre la corruption n’est plus à démontrer. « Toutes les conventions ainsi que tous les protocoles relatifs à la prévention et la lutte contre la corruption rappellent l’intérêt d’une participation active de la société civile », a déclaré Seynabou Ndiaye Diakhaté.



Selon elle, les protocoles d’accord ont pour objet de définir les « modalités des relations de travail que nous sommes désormais appelés à avoir en vue de la mise en œuvre convenable de la SNLCC ».



D’après Seynabou Ndiaye Diaakhaté, ces protocoles d’accord permettront de mettre en œuvre les activités planifiées dans le cadre de la SNLCC. « Organiser des activités de formation au profit de leur personnel respectif, en cas de nécessité, de sensibiliser les acteurs étatiques et non étatiques sur la culture de l’éthique, de la transparence et de l’intégrité et réaliser toutes autres activités suivant des modalités à convenir d’un commun accord », a fait savoir la présidente de l’OFNAC.



Pour sa part, le représentant de l’Article 19 a indiqué que cette collaboration entre l’OFNAC et la société civile vient à point nommé. Car, dit-il, la contribution de la société civile a toujours « apporté une valeur ajouté au processus de planification et de mise en œuvre de politiques en renforçant la légitimation, la qualité, la compréhension et l’applicabilité à long terme de l’initiative politique ».



De son côté, Babacar Ba du Forum du justiciable a souligné qu’il n’est plus à démontrer le rôle important que les OSC jouent dans la promotion de la bonne gouvernance. « Aujourd’hui, vous nous donnez cette opportunité de pouvoir participer de manière efficace dans la lutte contre la corruption. En ce qui concerne le Forum du justiciable, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner l’OFNAC par rapport à la mise en œuvre et à l’exécution de la stratégie nationale de lutte contre la corruption ».



Dr Binette Ndiaye, coordonnatrice du Forum Citoyen a appelé à la création d’une « coalition nationale des OSC en charge de lutter contre la corruption pour être beaucoup plus forte ».