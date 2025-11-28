Mise en œuvre du protocole d'accord du projet GTA : le ministre Birame Souleye Diop interpelle l’Etat mauritanien

La 4e édition des Journées contenu local (Jcl) s'est tenue hier jeudi. A l'occasion, Birame Souleye Diop, ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, a plaidé la nécessité de mettre en œuvre, de manière effective, l'ensemble des dispositions du protocole d'accord signé le 13 janvier 2025 entre le Sénégal et la Mauritanie consacré au contenu local dans le cadre du projet Grand Tortue Ah-meyim (GTA).



Devant les délégations de la Mauritanie, du Niger, du Tchad et du pays invité d'honneur, la Côte d'Ivoire, Birame Souleye Diop a déclaré que « l'application rigoureuse de ce protocole constitue une condition essentielle pour garantir que la coopération sénégalo-mauritanienne autour du projet Gta se traduit par une valorisation effective des capacités locales et par un partage équitable des opportunités ».



Il a aussi indiqué que le gouvernement du Sénégal réaffirme, avec fermeté et rigueur, son attachement à cet accord et sa détermination à en assurer la mise en œuvre complète en parfaite coordination avec la partie mauritanienne et les partenaires du projet tant il résulte d'un partenariat tripartite.



Birame Souleye Diop a déclaré que malgré les avancées enregistrées depuis l'arrivée des nouvelles autorités du pays, des efforts importants restent à consentir pour atteindre pleinement les objectifs fixés en matière de contenu local. Ainsi, il a plaidé la participation des entreprises nationales, la montée en compétences de la main-d'œuvre sénégalaise et la localisation de certaines prestations, à l'heure où le Sénégal fait son entrée dans l'ère gazière avec le first gas du projet Grand Tortue Ah-meyim (GTA),



Pour que la compétitivité soit plus large à l'échelle régionale, a estimé M. Diop, « l’Afrique a besoin de mutualiser ses compétences, d'harmoniser ses normes, de développer des infrastructures de formation communes et de coordonner ses stratégies industrielles » pour mieux positionner et valoriser durablement ses ressources naturelles. Il a aussi ajouté que :« C’est dans cet esprit que le Sénégal demeure pleinement engagé dans la coopération régionale et continentale en matière de contenu local ».



Revenant sur le thème « contenu Local et Vision Sénégal 2050 : Quelle stratégie pour bâtir une économie compétitive et inclusive ? », le ministre a fait savoir que le contenu local n'est pas une option mais plutôt un choix stratégique, et que « c’est un instrument au service de l'équité sociale, de la compétitivité industrielle et de la souveraineté économique ».



Fort de ce constat, il a aussi admis que le Sénégal ne pourra tirer pleinement profit de ses ressources que si et seulement si ses entreprises deviennent des partenaires privilégiés dans les chaînes d'approvisionnement des secteurs pétrolier, gazier et minier.