Mise sur pied du FDR : L’absence de certains ténors de l’opposition remarquée

L’opposition sénégalaise a lancé, ce dimanche 9 février 2025, la création du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), une nouvelle coalition visant à s’opposer aux politiques du gouvernement en place. Cette initiative regroupe plusieurs figures emblématiques de l’opposition, notamment Taxawu Sénégal de Khalifa Sall et l’Alliance pour la Réforme et la Citoyenneté (ARC) d’Anta Babacar Ngom. Toutefois, l’absence de certains ténors de l’opposition, dont le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), le Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) et Gueum Sa Bopp, a été particulièrement remarquée.



Cette absence soulève des interrogations sur l’unité de l’opposition et la capacité du FDR à rassembler toutes les forces politiques en désaccord avec le régime en place.



Ce front voit le jour dix mois après l’élection du duo Diomaye Sonko à la tête du pays. Les membres du FDR dénoncent ce qu’ils perçoivent comme une menace grave sur les valeurs fondamentales de la République et réaffirment leur volonté de mobiliser les forces vives de la nation pour organiser une résistance face aux politiques du régime dirigé par le Pastef.



Le FDR prévoit, dans les prochaines semaines, des actions majeures axées sur : « la défense des libertés démocratiques, la gestion transparente et équitable du processus électoral et une solidarité active avec les populations en lutte ».